Путешествие в подарок: РСХБ запустил продажу онлайн-сертификатов на агротуры

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

На платформе Свое За городом Россельхозбанка теперь можно заказать электронный сертификат на приобретение туров в трех номиналах - на 5 000, 10 000 и 20 000 рублей. Благодаря этому можно приобрести несколько туров или доплатить, если цена путешествия превысит номинал.

Для приобретения сертификата нужно лишь зарегистрироваться на платформе Свое За Городом. Действительным он будет в течение года со дня покупки, а значит можно выбрать путешествие в любой сезон.

- Сертификат на путешествие может стать отличным подарком, ведь он дает возможность открыть для себя новые города, попробовать свои силы в новом деле, почувствовать себя фермером, приобрести новые навыки, да и просто получить массу позитивных эмоций и впечатлений, - отмечает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Раньше купить сертификат могли лишь клиенты Россельхозбанка, причем только в отделениях банка и на бумажном носителе.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).