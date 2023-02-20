Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 4:22

ГИБДД Кузбасса предупредила водителей о неблагоприятных условиях на дорогах

Возможно ухудшение видимости
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за осложнения погодных условий в связи со снегопадами, а также возможной гололедицей и ухудшением видимости, на дорогах могут возникать дополнительные опасности. Об этом предупредили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Водителям рекомендовано при наличии возможности не ездить в междугородние поездки на личном транспорте. Кроме того, из-за снегопадов, добавляющих риск аварийных ситуаций, автомобилистам и пешеходам нужно предпринимать меры предосторожности, в частности, водителям нужно соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо оперативно сообщать в спецслужбы.