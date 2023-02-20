ГИБДД Кузбасса предупредила водителей о неблагоприятных условиях на дорогах

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Из-за осложнения погодных условий в связи со снегопадами, а также возможной гололедицей и ухудшением видимости, на дорогах могут возникать дополнительные опасности. Об этом предупредили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Водителям рекомендовано при наличии возможности не ездить в междугородние поездки на личном транспорте. Кроме того, из-за снегопадов, добавляющих риск аварийных ситуаций, автомобилистам и пешеходам нужно предпринимать меры предосторожности, в частности, водителям нужно соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо оперативно сообщать в спецслужбы.