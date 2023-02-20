В Кузбассе участок дороги временно перекроют для проезда транспорта

Завтра, 21 февраля, будет временно перекрыт участок трассы Кемерово - Яшкино - Тайга. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Ограничения движения автомобилей введут на 29-м километре автодороги в связи с буровзрывными работами, которые необходимы при строительстве северо-западного обхода Кемерова.

В период с 13.00 до 17.00 рабочие произведут четыре взрыва. Каждый раз указанный участок дороги будут перекрывать на 30-60 минут.

Дорожники попросили кузбассовцев заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.