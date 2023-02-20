Президент РФ назначил трех новых судей в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин назначил трех судей в Кузбассе. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Так, в соответствии с указом № 98 «О назначении судей федеральных судов» от 17 февраля 2023 года, председателем Березовского городского суда на шесть лет назначена Надежда Доценко.

Пост судьи Кузнецкого районного суда Новокузнецка будет занимать Игорь Сапелкин.

Кроме того, судья Кемеровского областного суда Маргарита Василевичева займет должность судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.