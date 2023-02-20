Ситуация SOS: кемеровскому Хатико, который ждет у больницы умершего хозяина, ищут новый дом

Жители Кемерова ищут дом бездомной собаке, которая второй год сидит у стен ковидного госпиталя. Соответствующий пост появился в соцсетях.

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

Местные жители прозвали собаку «Хатико», так как считают, что пес ждет своего умершего хозяина (на самом деле собаку зовут Мишка). Люди подкармливают животное, ухаживают за ним. Собака живет на территории больницы в Кировском районе несколько лет, однако сейчас, по словам автора поста, животное хотят выгнать с территории.

- Сейчас пришел новый главный врач и распорядился собаку убрать. Очень нужна ваша помощь, Мишке нужен дом! - написала горожанка.

По ее словам, собаке требуется частный дом с выгулом или в крайнем случае вольер. Также нужна помощь в отлове животного.