Горнолыжный комплекс «Югус» в Кузбассе временно закроют для туристов из-за проведения «Детей Азии»

Фото: телеграм-канал Владимира Чернова

С 25 февраля по 1 марта комплекс горы «Югус» будет закрыт для туристов в связи с проведением Международных спортивных игр «Дети Азии-2023». Об этом сообщил глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.

- Посещение горнолыжниками, сноубордистами, снегоходчиками, лыжниками - временно ограничено. Полеты на квадрокоптере над территорией комплекса - тоже под запретом, – сообщил он.

Фото: оргкомитет соревнований

Глава Междуреченска пригласил всех желающих поболеть за спортсменов. Напомним, что на горе Югус 27, 28 февраля и 1 марта в рамках «Детей Азии» пройдут соревнования по горнолыжному спорту (слалом, супер-гигант, командная гонка) и по прыжкам на лыжах с трамплина. Вход на состязания – бесплатный.