Кузбасс признан лучшей территорией горнолыжного туризма на Russian Travel Awards

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На Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards Кузбасс взял первое место в номинациях «Территория горнолыжного туризма», «Территория туристических маршрутов и экскурсионных программ» и «Территория горнолыжного туризма» по итогам работы в 2022 году. Всего регион был представлен в пяти номинациях, в каждой из которых победил или занял призовое место.

- Кузбасс становится все более привлекательным для путешественников из России и со всего мира. Мы готовы предлагать им новые уникальные направления активного и познавательного отдыха, создавать благоприятные условия для любителей внутреннего туризма, чтобы люди хотели к нам приезжать снова, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По области есть 135 туристических маршрутов, работу ведут 23 туроператора. Кроме того, жюри отметило самый продолжительный горнолыжный сезон с натуральным снегом — с начала ноября по май, а гостей готовы встречать 24 горнолыжных комплекса.

Диплом второй степени Кемеровская область получила в номинации «Территория экологического туризма», поскольку в Кузбассе расположены пять особо охраняемых природных территорий федерального значения («Кузнецкий Алатау», Шорский национальный парк, «Липовый остров», Кузбасский ботанический сад, «Рудничный бор»).

Отметился регион и в номинации «Территория событийного туризма» - диплом третьей степени. В Кузбассе проводятся знаковые мероприятия, в числе которых Ночь Юрия Гагарина, фестиваль «Динотерра», Второй Международный шахтерский Сабантуй, фестиваль «ПРОГЕШ», День Сибирского купечества.

Также третье место Кузбасс получил в номинации «Территория сувенирной туристической продукции». С 2020 года в регионе проводится конкурс «Туристический сувенир», после чего агентства выпускают каталог сувенирной продукции. Первые сувенирные пространства открыты в Кемерове, Новокузнецке, Мариинске, Юрге и Таштаголе.

Всего в финале Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards за право быть лучшими в 19 номинациях боролись делегации из 42 регионов страны.