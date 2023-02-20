Общественный транспорт в Кемерове на предстоящих праздниках будет работать по расписанию выходных дней

В праздники на улицах Кемерово общественного транспорта станет меньше. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

Как сообщили «КП» - Кемерово» в администрации областного центра, 23, 24 и 25 февраля пассажирский транспорт, курсирующий по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, будет работать по расписанию субботнего дня. Также это касается автобусов с буквой «Т».

- А 26 февраля общественный транспорт будет ходить уже по расписанию воскресенья. График уже утвержден службой УЕЗТУ, - добавили в администрации Кемерово.

Отметим, более подробную информацию о работе пассажирского транспорта в Кемерово на предстоящих февральских праздниках можно узнать в справочно-информационной службе УЕЗТУ по телефону (384-2) 57-46-57 ежедневно с 7.00 до 23.00.