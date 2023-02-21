Некоторые кузбассовцы 22 февраля временно лишатся электричества

Фото: архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 22 февраля, часть жителей Березовского останутся без электроэнергии на некоторое время из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в СКЭК.

Так, с 9:00 до 17:00 не будет электричества по следующим адресам: ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная, 19 – 39, 43, 19 «а»; ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипенко, 5 – 21; пер. Речной; пер. Щорса, 1, 2, 3, 1 «а», ул. Артиллерийская, 13 – 59, 6 – 24; ул. Красная горка, 8 – 34, 3 – 15.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 света не будет на ул. Весенняя, 8 – 20, 9 – 15; ул. Красноярская; ул. Шахтерская; пер. Весенний, 1, 2, 3, 5, 7, 46; а с 12:00 до 16:00 на б-р. Комсомольский, 6.