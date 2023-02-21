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НовостиОбщество21 февраля 2023 3:22

На трассе Кемерово-Новокузнецк из-за ДТП временно ограничено движение транспорта

Об этом предупредили в ГИБДД
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации Госавтоинспекции Кузбасса, сегодня, 21 февраля, примерно в 6:40 в дежурную часть поступило сообщение о дорожной аварии на 22-м километре трассы Кемерово-Новокузнецк.

На период оформления ДТП участок автодороги от шестого до 30 километра в сторону Новокузнецка был перекрыт на неопределенное время.

Инспекторы сообщили, что его объезд осуществляется по трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. На местах перекрытия экипажи информируют автомобилистов о необходимости объезда.