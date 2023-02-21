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НовостиОбщество21 февраля 2023 3:27

Жительница Кузбасса ответит в суде за приобретение ворованных конфет

Ей грозит до двух лет заключения
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинске-Кузнецком горожанка, работавшая в комиссионном магазине, приобрела у мужчины 19 коробок конфет, зная, что они были похищены, а затем распорядилась ими по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем (ч. 1 ст. 175 УК РФ). Свою вину женщина полностью признала.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Горожанка рискует лишиться свободы на срок до двух лет.