Жительница Кузбасса ответит в суде за приобретение ворованных конфет

Фото: архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинске-Кузнецком горожанка, работавшая в комиссионном магазине, приобрела у мужчины 19 коробок конфет, зная, что они были похищены, а затем распорядилась ими по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем (ч. 1 ст. 175 УК РФ). Свою вину женщина полностью признала.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Горожанка рискует лишиться свободы на срок до двух лет.