В Кемерове открылся международный пресс-центр игр «Дети Азии»

Фото: АПК

Главный медиацентр II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» начал работу в Ледовом дворце «Кузбасс» (проспект Притомский, 12 (ЛДК), вход № 1, сектор В). Пресс-центр будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00 вплоть до 6 марта, а его отделения будут действовать на всех территориях, где будут проходить соревнования: в Новокузнецке - в Арене Кузнецких металлургов (пр. Строителей, 24) с 21 февраля по 4 марта ежедневно с 8:00 до 22:00; в Междуреченске - в горнолыжном комплексе «Югус» (ул. Сыркашинская, 1Б) с 26 февраля по 2 марта с 8:00 до 20:00, в Таштаголе — в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда (ул. Скворцова, 42) с 24 февраля по 3 марта с 8:00 до 20:00.

- В наших пресс-центрах созданы все условия для удобной работы журналистов. Установлено современное техническое оборудование для проведения прямых трансляций, чтобы СМИ обеспечили зрителям возможность погрузиться в атмосферу Игр и в реальном времени следить за спортивными событиями, болеть за спортсменов, — отметил Сергей Цивилев.

К настоящему моменту заявки на аккредитацию подали уже более 450 представителей СМИ, в том числе из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Белоруссии. Кроме того, около 170 сотрудников канала МАТЧ ТВ приедут в Кузбасс, чтобы освещать игры.

Также в регионе работу ведут детские пресс-центры и первый в истории игр студенческий пресс-центр. Талисман Игр «Дети Азии» в Кузбассе - рысенок Тихоня - также аккредитовался, теперь у него есть персональный бейдж.

Открывать церемонию будут делегации спортсменов, а также российский фигурист Евгений Плющенко с сыном Александром и серебряный призер зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова.