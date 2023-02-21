Угроза жизни и здоровья людей стала причиной частичной остановки новокузнецкого завода

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке на механическом заводе выявили нарушения, в результате чего работа предприятия была частично приостановлена. Об этом сообщили в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Нарушения были выявлены в ходе согласованной с прокуратурой Кемеровской области внеплановой выездной проверки. В частности было установлено, что опасный производственный объект, в составе которого использовались краны грузоподъемностью 5 и 10 тонн, не был зарегистрирован в госреестре.

- На заводе отсутствуют паспорта и руководство (инструкция) по эксплуатации кранов. Управление мостовыми кранами и строповка грузов осуществлялась работниками без удостоверений на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности, выданных в порядке, установленном эксплуатирующей организацией, — сообщили «КП»-Кемерово» в Сибирском Ростехнадзоре.

С учетом выявленных нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, в отношении ООО «Новокузнецкий механический завод» составлены протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Материалы дела направлены в Заводской районный суд города Новокузнецка Кемеровской области для рассмотрения.

В надзорном ведомстве уточнили, что на основании составленных протоколов Заводской районный суд южной столицы Кузбасса приостановил эксплуатацию мостовых кранов на 90 суток.