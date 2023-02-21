Четверых «черных копателей» из Прокопьевска незаконно похитивших 650 тонн угля почти на 900 тысяч рублей отправили на скамью подсудимых

Криминальный квартет незаконно добывал уголь в течение девяти месяцев. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе завершили расследование в отношении группы «черных копателей», которые добывали уголь в неположенном месте. Как стало известно «КП» - Кемерово» криминальный кузбасский квартет исполнял свою незаконную мелодию без малого девять месяцев, с марта по ноябрь 2020 года. А в декабре на их след вышли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители возбудили уголовное дело, задержали организатора и подельников. У них изъяли документы, спецтехнику. Также были проведены экспертизы, допрошены 140 свидетелей и очевидцев.

- Следствием установлено, что создал организованную группу 49-летний житель Прокопьевска. В противоправную деятельность он вовлек своих знакомых, один из которых имел опыт работы на угольном предприятии, другой – возможность предоставить тяжелую технику, а остальные - организовать сбыт незаконно добытого полезного ископаемого. Для производства подготовительных работ обвиняемые наняли лиц, не знающих о незаконности угледобычи на данном участке. Роли в преступном сообществе были четко распределены. Одни занимались вскрышными работами, другие вывозили грунт, третьи охраняли нелегальный разрез. Всего в районе поселка Октябрьский Прокопьевского муниципального округа фигуранты уголовного дела незаконно добыли и похитили около 650 тонн каменного угля на сумму 875 000 рублей. Топливо затем продавали не только в Кузбассе, но и в соседнем Алтайском крае, - сообщили «КП» - Кемерово» в ГУ МВД России по Кузбассу.

На данный момент материалы дела направлены в суд на рассмотрение. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.