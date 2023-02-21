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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 14:15

Четверых «черных копателей» из Прокопьевска незаконно похитивших 650 тонн угля почти на 900 тысяч рублей отправили на скамью подсудимых

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Криминальный квартет незаконно добывал уголь в течение девяти месяцев.

Криминальный квартет незаконно добывал уголь в течение девяти месяцев.

Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе завершили расследование в отношении группы «черных копателей», которые добывали уголь в неположенном месте. Как стало известно «КП» - Кемерово» криминальный кузбасский квартет исполнял свою незаконную мелодию без малого девять месяцев, с марта по ноябрь 2020 года. А в декабре на их след вышли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители возбудили уголовное дело, задержали организатора и подельников. У них изъяли документы, спецтехнику. Также были проведены экспертизы, допрошены 140 свидетелей и очевидцев.

- Следствием установлено, что создал организованную группу 49-летний житель Прокопьевска. В противоправную деятельность он вовлек своих знакомых, один из которых имел опыт работы на угольном предприятии, другой – возможность предоставить тяжелую технику, а остальные - организовать сбыт незаконно добытого полезного ископаемого. Для производства подготовительных работ обвиняемые наняли лиц, не знающих о незаконности угледобычи на данном участке. Роли в преступном сообществе были четко распределены. Одни занимались вскрышными работами, другие вывозили грунт, третьи охраняли нелегальный разрез. Всего в районе поселка Октябрьский Прокопьевского муниципального округа фигуранты уголовного дела незаконно добыли и похитили около 650 тонн каменного угля на сумму 875 000 рублей. Топливо затем продавали не только в Кузбассе, но и в соседнем Алтайском крае, - сообщили «КП» - Кемерово» в ГУ МВД России по Кузбассу.

На данный момент материалы дела направлены в суд на рассмотрение. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.