Аналитика МТС: Шерегеш вошел в ТОП-10 направлений для внутреннего туризма на 8 марта

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МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com проанализировала спрос на отели в стране в выходной по случаю Международного женского дня. Каждое десятое бронирование приходится на горнолыжные курорты, в том числе – в Кемеровской области.

Несмотря на то, что в этом году единственный выходной в честь 8 марта выпадает на середину недели, россияне, по данным МТС, бронируют отели в среднем на три дня. При этом каждое десятое бронирование приходится на различные горнолыжные курорты, среди которых наиболее популярны Красная Поляна в Сочи, Горный воздух в Южно-Сахалинске и кузбасский Шерегеш.

«Как показывает платформа МТС GeoEffect, анализирующая агрегированные обезличенные данные, интерес российских туристов к Шерегешу в последние годы растёт. География турпотока расширяется. Чаще других гостей региона к горе Зелёной по-прежнему едут сибиряки – больше всего из Новосибирска. На втором месте – москвичи. Есть и «экзотические» туристы: например, с Дальнего Востока или из Калининграда. Март в Шерегеше считается высоким сезоном. Сильные морозы, как правило, уже позади, а знаменитого снега-пухляка ещё предостаточно – катание очень комфортное. Чтобы лыжникам и райдерам было так же комфортно пользоваться голосовой связью и цифровым сервисами на горе и под горой, к наплыву туристов мы провели работы на базовых станциях. Благодаря этому скорость мобильного интернета в сети 4G в среднем выросла в два раза», – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Также в ТОП направлений путешествий на 8 марта у россиян вошли Москва, Санкт Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск. Средний чек бронирования номера на Международный женский день сейчас составляет около 6 000 рублей.