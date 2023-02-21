Страховая группа Россельхозбанка назвала самые частые причины онлайн-обращений к врачу в 2022 году

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

АО СК «РСХБ Страхование» совместно с ООО «РСХБ Страхование жизни» и партнером компании ООО «Союзмедсервис» изучили историю обращений к сервису телемедицины в 2022 году.

Согласно результатам, самой популярной причиной обращений остаются заболевания сердечно сосудистой системы, а самой частой жалобой — повышенное артериальное давление. Следом идут заболевания органов дыхания, проблемы опорно двигательного аппарата и заболевания нервной системы.

Наиболее востребованными были неврологи (53% консультаций), кардиологи и гинекологи (по 15%). Самыми «активными» регионами были Ростовская, Омская, Тверская и Челябинская и Курская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

- Основная аудитория сервиса телемедицины – это старшее поколение. Почти 80% — это клиенты от 57 до 74 лет. Женщины по-прежнему пользуются услугой телемедицины намного чаще, но в 2022 году аудитория клиентов мужчин выросла, — отметил директор Департамента банковского страхования АО СК «РСХБ Страхование» Владислав Корнеев.

По словам гендиректора ООО «РСХБ Страхование жизни» Андрея Чуйко, в 2023 году планируется дополнить линейку продуктов программами с медицинскими сервисами, в которые войдет ежегодное профобследование и онлайн-консультации широкого круга специалистов. Это возьмет на себя «СоюзМедСервис» - партнер Россельхозбанка.

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