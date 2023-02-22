В Кузбассе презентовали медали Международных спортивных игр «Дети Азии»

Фото: оргкомитет "Дети Азии"

Организаторы II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» показали медали, которым будут награждать победителей соревнований. Презентация прошла в пресс-центре Игр в Ледовом дворце «Кузбасс».

Медали выполнены из латуни с покрытием и полировкой. По форме они традиционно круглые, но у них есть выступающий элемент (он повторяет контуры логотипа Игр), а также сквозная дугообразная прорезь. В центре медали изображен логотип Игр, а ниже надпись: Сhildren of Аsia, 2023, Кuzbass.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что к дизайну формы, разработке медалей в регионе подошли особенно тщательно.

- Для нас особенно важно, чтобы юные спортсмены — участники Игр остались довольны организацией и увезли из нашего региона не только яркие впечатления, но и награды... Уверен, Игры в Кузбассе подарят и участникам, и гостям незабываемые впечатления, — сказал глава региона.

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском муниципальном районе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В них примут участие более тысячи юных спортсменов. Всего на турнире будут разыграны 57 комплектов наград.