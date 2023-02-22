«Будет интересно!»: Плющенко пригласил кузбассовцев на игры «Дети Азии»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пригласил всех желающих посетить Игры «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. Видеоролик разместил в своих аккаунтах в соцсетях оргкомитет международного турнира.

Фото: соцсети

- Я - Евгений Плющенко. Мы с вами увидимся в Кузбассе 25 февраля в 16:00 на Вторых международных зимних Азиатских играх. Всех жду, будет очень интересно, - сказал известный фигурист.

Он пообещал, что на открытии соревнований будет много различных номеров и прекрасная музыка.

Ранее «Комсомолка» писала, что торжественная церемония открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоится в ЛДК «Кузбасс». В мероприятии примут участие Евгений Плющенко с сыном Александром, а также серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова.