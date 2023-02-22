Отделения Российского военно-исторического общества появились во всех муниципалитетах Кузбасса

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В конце 2022 года было принято решение о создании отделений РВИО в Кузбассе, и теперь они появились во всех 33 муниципалитетах. В Кемерове 16-17 марта пройдет всероссийский форум «История для будущего. Время быть первыми», участие в котором приму губернатор Сергей Цивилев, глава РВИО Владимир Мединский, министр просвещения региона Сергей Кравцов, полпред президента в СФО Анатолий Серышев, а также более четырех тысяч школьников и студентов, педагогов, спикеров и спортсменов очно и 120 тысяч - в онлайн-формате.

На форуме будут затронуты темы служения Родине, трудового подвига, мотивации молодежи к труду, а также будут организованы интерактивные локации отдела военной истории краеведческого музея, будет работать мобильный Дом Юнармии, а также пройдет ток-шоу «Что значит быть патриотом?», вести которое будут блогеры Дмитрий Пучков, Петр Лидов и телерадиоведущий Трофим Татаренков.

Российское военно-историческое общество было основано в 2012 году с целью изучения и популяризации военной истории России и сохранения военно-исторического культурного наследия.