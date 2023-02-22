В трех городах Кузбасса 27 февраля часть жителей на время останутся без света

Фото: архив «КП» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В СКЭК предупредили жителей некоторых городов Кузбасса, что в понедельник, 27 февраля, им временно придется остаться без электроэнергии. Это связано с ремонтными и неотложными работами.

Так, в Кемерове временный дискомфорт придется испытать жильцам следующих домов: с 9:00 до 16:00 - ул. Гончарова, 84 – 98, 61 – 105; ул. Григорьева, 43 – 51; ул. Прибрежная, 1 – 25 «а», 4 – 6 «а»; ул. Циолковского, 1 – 7, 6 – 8 «а». С 9:00 до 12:00 - ул. 40 лет Октября, 19, 19 «а», 21; ул. Халтурина, 45, 45 «а», 47, ул. Стахановская, 12, 16. С 13:00 до 16:00 - пр. Ленина, 50, 52; пр. Молодежный, 15 «а», 15 «б», 25, 27, 27 «а»; ул. Александрова, 6 «а»; ул. Леонова, 17, 20, 22, 24; ул. Мичурина, 29, 31; ул. Рекордная, 29 «а», ул. Просторная, 2 – 18, 23, 32 – 36; ул. Стахановская, 14.

Также с 13:00 до 16:00 не будет работать светофор на проспекте Ленина,52.

В Ленинске-Кузнецком электричество исчезнет на период с 9:00 до 10:00 по ул. Абрамцева, 3, 5, 2, 4, 12; ул. Кузбасская, 117, 121, 125; ул. Профсоюзная, 9 – 21, 8, 20, 22; ул. Телефонная, 6 – 14; ул. Топкинская, 102 – 132, 117 – 125.

Также некоторые жители Березовского лишатся электроэнергии: с 9:00 до 17:00 - ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная, 19 – 39, 43, 19 «а»; ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипенко, 5 – 21; пер. Речной; пер. Щорса, 1, 2, 3, 1 «а»; ул. Артиллерийская, 13 – 59, 6 – 24; ул. Красная горка, 8 – 34, 3 – 15. С 9:00 до 12:00 на ул. Вахрушева, 23 и с 13:00 до 16:00 на б-р. Комсомольский, 10.