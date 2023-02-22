Кемеровский таксист присвоил себе забытое пассажиркой имущество. Фото: Андрей АБРАМОВ

Кузбасские полицейские возбудили уголовное дело против 25 летнего кемеровского таксиста, который присвоил себе сотовый телефон и деньги, оставленные в салоне машины забывчивой 39 летней пассажиркой. Эта история произошла еще в декабре минувшего года. Женщина пояснила, что, возвращаясь на такси из гостей, забыла в салоне рюкзак с гаджетом. Сумма ущерба составила порядка 19 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Выяснилось, что злоумышленник увидел на заднем сидении автомобиля забытое потерпевшей имущество, после чего рюкзак выкинул, а сотовый телефон оставил себе, - сообщила «КП» - Кемерово» сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области Наталья Маслакова.

Следователем отдела полиции «Рудничный» УМВД России по г. Кемерово в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы. Сотрудники полиции изъяли и вернули украденный гаджет законной владелице.

Кузбасские полицейские напоминают, что, согласно ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации «Находка», нашедший вещь, в том числе денежные или платежное средства, гражданин обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное либо оставленное имущество законному владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции.