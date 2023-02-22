В Кузбасс на Игры «Дети Азии» прибыли первые иностранные команды

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбасс прибыли первые иностранные спортсмены для участия в II зимних Международных играх «Дети Азии». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Первыми в наш регион прилетели делегации из Таиланда, Казахстана, Афганистана и Ливана. В Международном аэропорту имени А. А. Леонова их встретили местные вокальные и фольклорные коллективы.

- Мы рады приветствовать первых зарубежных участников Международных игр «Дети Азии» на гостеприимной кузбасской земле. Сделаем все, чтобы ваше пребывание в нашем регионе стало незабываемым, чтобы вам здесь понравилось и захотелось побывать еще не раз в Кузбассе, — сказал губернатор Сергей Цивилев.

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта на территории четырех муниципалитетов региона: в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе. В соревнованиях по 10 видам спорта примут участие около тысячи юных спортсменов из России и иностранных государств.