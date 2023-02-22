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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 5:19

Двоих кемеровчанок обманным путем лишили двух миллионов рублей местные псевдобанкиры

Аферистов ищет полиция
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Двоих кемеровчанок обманным путем лишили двух миллионов рублей.

Двоих кемеровчанок обманным путем лишили двух миллионов рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Кемерова за помощью обратились две местные жительницы в возрасте 43 и 65 лет. Женщины сообщили, что неизвестные обманули и похитили их деньги, большая часть которых оформлена в кредит. Сумма причиненного ущерба составила более двух миллионов рублей.

- В ходе расследования выяснилось, что оба преступления совершены по одной схеме: аферисты звонили женщинам на мобильные телефоны, представлялись специалистами службы безопасности банка и сообщали, что мошенники якобы пытаются оформить от их имени кредит в размере от одного до четырех миллионов рублей. При этом собеседники настоятельно рекомендовали кемеровчанкам как можно скорее самим взять «зеркальный» заем, после чего обналичить деньги и перевести на «безопасные» счета», - пояснили «КП» - Кемерово» детали мошенничества в ГУ МВД РФ по Кузбассу.

Потерпевшие признались полицейским, что поддавшись на уловки аферистов, незамедлительно переводили свои и заемные денежные средства по продиктованным реквизитам. Затем они перезванивали, чтобы узнать, как действовать дальше, однако номера «сотрудников банка» оказывались недоступными.

- Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление аферистов. Следователями отделов полиции «Заводский» и «Рудничный» УМВД России по г. Кемерово возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В качестве максимальной меры наказания санкции данной статьи предусматривают 10 лет лишения свободы,, - добавили в силовом ведомстве региона.

Полицейские Кемеровской области еще раз через «КП» - Кемерово» напоминают жителям и гостям региона о необходимости оставаться бдительными при общении с незнакомыми людьми, ни под какими предлогами не совершать операции с банковскими счетами по просьбе сторонних лиц, не передавать в их руки наличные денежные средства, а также конфиденциальные сведения: реквизиты банковской карты, уведомления банка с паролями, пин-коды.

- Проверяйте достоверность любой информации, поступившей от незнакомых лиц, не торопитесь выполнять указания незнакомцев. Не забывайте, что для достижения своих целей мошенники способны представляться, кем угодно и называть самые благовидные предлоги, - добавили пресс- службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.