Двоих кемеровчанок обманным путем лишили двух миллионов рублей местные псевдобанкиры

Двоих кемеровчанок обманным путем лишили двух миллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Кемерова за помощью обратились две местные жительницы в возрасте 43 и 65 лет. Женщины сообщили, что неизвестные обманули и похитили их деньги, большая часть которых оформлена в кредит. Сумма причиненного ущерба составила более двух миллионов рублей.

- В ходе расследования выяснилось, что оба преступления совершены по одной схеме: аферисты звонили женщинам на мобильные телефоны, представлялись специалистами службы безопасности банка и сообщали, что мошенники якобы пытаются оформить от их имени кредит в размере от одного до четырех миллионов рублей. При этом собеседники настоятельно рекомендовали кемеровчанкам как можно скорее самим взять «зеркальный» заем, после чего обналичить деньги и перевести на «безопасные» счета», - пояснили «КП» - Кемерово» детали мошенничества в ГУ МВД РФ по Кузбассу.

Потерпевшие признались полицейским, что поддавшись на уловки аферистов, незамедлительно переводили свои и заемные денежные средства по продиктованным реквизитам. Затем они перезванивали, чтобы узнать, как действовать дальше, однако номера «сотрудников банка» оказывались недоступными.

- Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление аферистов. Следователями отделов полиции «Заводский» и «Рудничный» УМВД России по г. Кемерово возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В качестве максимальной меры наказания санкции данной статьи предусматривают 10 лет лишения свободы,, - добавили в силовом ведомстве региона.

Полицейские Кемеровской области еще раз через «КП» - Кемерово» напоминают жителям и гостям региона о необходимости оставаться бдительными при общении с незнакомыми людьми, ни под какими предлогами не совершать операции с банковскими счетами по просьбе сторонних лиц, не передавать в их руки наличные денежные средства, а также конфиденциальные сведения: реквизиты банковской карты, уведомления банка с паролями, пин-коды.

- Проверяйте достоверность любой информации, поступившей от незнакомых лиц, не торопитесь выполнять указания незнакомцев. Не забывайте, что для достижения своих целей мошенники способны представляться, кем угодно и называть самые благовидные предлоги, - добавили пресс- службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.