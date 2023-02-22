К «Детям Азии» МТС оцифровала горнолыжный комплекс Югус в Междуреченске

Фото: пресс-служба МТС

МТС обеспечила комплексом цифровых сервисов горнолыжный комплекс Югус в Междуреченске, который станет одной из площадок II зимних Международных спортивных Игры «Дети Азии». Специалисты организовали широкополосный доступ в интернет и зоны Wi-Fi на горе, благодаря чему оргкомитет, пресса и зрители смогут быстро выходить в сеть. А система видеонаблюдения проследит за безопасностью участников и гостей соревнований.

Югус примет соревнования по горнолыжном спорту и прыжкам на лыжах с трамплина. Болельщики – абоненты всех операторов – смогут снять «летающих лыжников» на смартфон и тут же поделиться зрелищным моментом в соцсетях в зонах бесплатного Wi-Fi. Также МТС подключила к быстрому проводному интернету все судейские домики на горе и в трамплинном комплексе. Это позволит получать данные от автоматической системы регистрации хронометража онлайн. Точный результат, с которым спортсмен совершил полёт или прошёл дистанцию, мгновенно отобразится на компьютере судьи и уйдет в сеть. За обновляющейся в режиме реального времени турнирной таблицей можно будет следить онлайн из любой точки мира.

Кроме того, широкополосный доступ в интернет от МТС впервые получила гостиница под горой и пресс-центр. Корреспонденты смогут выходить в сеть со своих мобильных устройств по Wi-Fi и оперативно передавать в редакцию новости соревнований. А благодаря проводному интернету канал «Матч ТВ» будет вести прямую трансляцию Игр из своей передвижной студии.

За безопасностью на соревнованиях проследят более двадцати пяти видеокамер. Одну из них, с возможностью распознавания лиц, специалисты компании установили на контрольно-пропускном пункте горнолыжного комплекса. Обновлённой спортивно-туристической инфраструктурой Югуса, и в том числе – цифровыми сервисами от МТС, и после Игр будут пользоваться спортсмены и любители горнолыжного спорта.

«Помимо всего прочего, в обеих кассах, которые мы подключили к проводной сети, теперь работают платёжные терминалы. Раньше пополнить ски-пасс по карте можно было только в одной из них, и при большом скоплении посетителей образовывалась очередь. Возможность безналичной оплаты теперь есть и в кафе, куда мы тоже провели оптоволокно. На всех трассах Югуса райдеры и лыжники могут пользоваться быстрым мобильным интернетом, голосовой связью и сервисами экосистемы МТС: покрытие 4G мы развернули на территории комплекса в прошлом декабре», – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Напомним, II зимние Международные спортивные Игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В Играх примут участие юные спортсмены из стран Азии, России и Беларуси. В программу войдут десять зимних видов спорта, в том числе горнолыжный спорт, конькобежный спорт, хоккей, сноуборд, фигурное катание на коньках и другие. Впервые состязания примут сразу несколько территорий – Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол и Шерегеш