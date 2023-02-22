В Кемерове спасли провалившегося в яму 500–килограммового коня

Кемеровские спасатели пришли на помощь коню по кличке Грозный, который провалился в яму. Об инциденте рассказали в пресс-службе городской администрации.

ЧП произошло в частном доме на улице Сибиряков-Гвардейцев. Скакун забежал в гараж и провалился в смотровую яму. Хозяйка обратилась за помощью к спасателям.

Конь весит 500 килограммов, поэтому специалисты решили задействовать в спасательной операции технику. Бедное животное обвязали мягкими стропами и подняли краном–манипулятором (чтобы использовать его, пришлось разобрать часть крыши гаража). Грозный вел все это время себя спокойно, не сопротивлялся.

Фото: администрация г. Кемерово.

По словам хозяйки, коню 20 лет и раньше он участвовал в конных заездах.

В мэрии напомнили, что в случае ЧП необходимо обращаться по круглосуточным номерам телефонов: 112 или 77–05–05.