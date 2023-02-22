Кемеровские врачи впервые удалили опухоль головы через нос

Фото : пресс-служба Минздрава Кузбасса

В начале февраля в одну из больниц Анжеро-Судженска обратился мужчина с жалобами на боли в носу. Отоларингологи, осмотрев пациента, проблем со здоровьем у него не выявили. Пациента отправили на более глубокое обследования, в ходе которых выяснилось, что все дело во внемозговом образовании.

Мужчину срочно доставили в Кузбасскую областную клиническую больницу. Оперировать решили незамедлительно.

- Удалили опухоль на головном мозге эндоскопическим способом. Этот метод для данного типа новообразования был опробован нашими медиками впервые. Операция, которую проводили сразу три хирурга разных специализаций, длилась 12 часов. Опытные врачи справились с задачей очень профессионально - сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Само расположение опухоли, оказалось, по признанию завотделением нейрохирургии областной клинической больницы Егора Колотова очень коварным.

- Началась опухоль в полости черепа и прорастала в полость носа. Подобраться туда очень сложно, и каждый шаг — рискованный, так как такие новообразования имеют сильное кровоснабжение, и есть опасность кровотечения. А нам надо было избавиться от «нарыва» размером, кстати, с куриное яйцо, полностью - рассказал «КП» - Кемерово» Егор Колотов.

Идеальным помощником для хирурга стала эндоскопическая стойка, которая укомплектована, что называется, «под нейрохирурга». Поэтому врачи и взяли на себя смелость и всю ответственность, - уточнили в Минздраве региона.

- Пациент чувствует себя хорошо и уже идет на поправку, - резюмировали в пресс- центре Кузбасской областной клинической больнице.