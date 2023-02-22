В России увеличена пропускная способность в соцсетях и мессенджерах

Фото: пресс-служба МегаФон

Специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK на 45% и с Telegram на 40%. Это позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах, социальных сетях, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах.

Оператор расширил количество подключений к узлам связи и дата центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. В результате пропускная способность в онлайн-сервисах увеличилась на 45%. Широкий канал связи дает лучшие скорости и сокращает время отклика сервера. Пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы, вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками.

Интерес абонентов мобильной связи к VK растет из года в год. В январе трафику величился на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «Вконтакте». Пользователи этих социальных сетей активно потребляют «тяжелый» контент, например, в январе этого года видеотрафик в сервисе «Вконтакте» вырос почти в 2,5 раза по сравнению с январем 2022 года.

Также специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в Telegram на 40% - до 1400 Гбит/с. На протяжении последних 11 месяцев Telegram остается самым популярным сервисом мгновенных сообщений—расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере. Так, в январе абоненты потратили в мессенджере в 3 раза больше трафика, чем год назад.