В январе кузбассовцы чаще разводились, чем вступали в брак

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Специалисты регионального управления ЗАГС подсчитали, что за первый месяц 2023 года в Кузбассе связали себя узами брака 746 пар, тогда как развелись 935 пар. Такая разница за последние годы отмечается впервые.

Например, в декабре прошлого года кузбассовцы сыграли 2 105 свадеб, а разводов было 987, а в сентябре, то есть полгода назад, в брак вступили 2 555 пар, а 1 063 пары разорвали оформленные отношения.

Всего же в 2022 году в Кузбассе в органы ЗАГСа пары обратились 30 591 раз: 18 880 - чтобы узаконить отношения, а 11 711 - чтобы их разорвать.