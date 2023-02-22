25 февраля в Кемерово ограничат движение транспорта

Проез будет закрыт на четырех крупных проспектах Кемерово Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В субботу, 25 февраля, в рамках открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кемерове введут ограничения движения транспорта сразу на четырех крупных городских магистралях. Ограничения движения коснутся Ленинградского, Московского и Притомского проспектов и проспекта Химиков областного центра.

- С 12.00 до 13.00 движение будет ограниченно на бульваре Строителей от проспекта Химиков до проспекта Московского. С 13.00 до 15.00 частично перекроют дороги на Ленинградском проспекте от Московского проспекта до Красного озера, а также от проспекта Ленинградский до бульвара Строителей. В этот же временной промежуток частично введут запрет движения городского транспорта на Притомском проспекте от бульвара Строителей до ледового дворца «Кузбасс», - уточнили в пресс-службе мэрии Кемерова.

Также на данных участках улично-дорожной сети с 20.00 пятницы, 24 февраля, до 15.00 субботы, 25 февраля, будет ограничена парковка автотранспорта.