Губернатор Кузбасса выразил благодарность бойцам СВО на митинге-концерте

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 22 февраля, на митинг-концерте в Линейном парке на бульваре Строителей во время своего выступления Сергей Цивилев поблагодарил бойцов, которые были или находятся в зоне спецоперации.

Глава региона отметил, что накануне лично был на церемонии послания президента России Федеральному Собранию, и добавил, что Владимир Путин является «защитником Родины и настоящим патриотом».

- Мы гордимся нашими воинами, которые с достоинством и честью защищают нас. Имена награжденных посмертно будут высечены навечно на нашем памятнике воинам-освободителям. Мы гордимся нашими ребятами и сделаем все для того, чтобы помочь их семьям,- сказал губернатор.

Он также поздравил всех мужчины, борющихся с несправедливостью и защищающих Отечество, с грядущим праздником.

Сергей Цивилев подчеркнул, что Кузбасс продолжит быстро развиваться, как и вся Россия, несмотря на возможные преграды.