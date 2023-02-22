В выходные дни в Кузбассе ожидается потепление до +10 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кузбассе в выходные дни прогнозируется плюсовая температура. Прогноз погоды опубликовали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В четверг, 23 февраля, ночью будет -4 … -9 градусов, местами -16, днем +3 … +8, местами -3. Ветер будет дуть юго-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

В пятницу, 24 февраля, ночные температуры составят 0 … -5, местами до -12, дневные +5 … +10, местами -1 … +4. Ветер подует юго-западный: ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой и умеренный снег, метели, гололедные явления.

В субботу, 25 февраля, ночью столбики термометров покажут -1 … -6 градусов, местами -11, днем -3 … +2, местами до -8. Ветер по-прежнему будет юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедица.