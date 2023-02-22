Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров

Фото: пресс-служба Tele2/

Tele2 - российский оператор мобильной связи, подготовил специальную платформу, которая позволит проверять на достоверность телефонные номера, с которых звонят абонентам. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороться с мошенниками, которые пользуются подменой номеров.

Антимошенническая платформа Tele2 с 2019 года успешно противодействует использованию «подмены номера». Она ежедневно защищает абонентов Tele2 от 500-600 тысяч попыток мошеннических вызовов в сутки, в месяц их число достигает более 15 млн, в год – более 180 млн.

За четыре года эксплуатации антифрод-платформы Tele2 накопила большой опыт в борьбе с подменой номеров, полезный MVNO-партнерам, которых на сегодняшний день на сети оператора работает более 20-ти. Уже сейчас к системе готовятся подключиться несколько виртуальных операторов. Присоединение MVNO-партнеров к антифрод-платформе Tele2 позволит проводить верификацию и предоставлять статистику по выявленным инцидентам с «подменой номера». Интеграция решения от Tele2 поможет виртуальным операторам подключиться к общенациональной системе, защитить клиентов и выполнить требования закона «О связи» (ФЗ-319).