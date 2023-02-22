Выступление Евгения Плющенко и Александры Трусовой в Кемерове покажут в прямой трансляции

Двукратный чемпион Олимпийских игр выступит в кемеровском ЛДК «Кузбасс». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 25 февраля в 16.00 в кемеровском ледовом дворце «Кузбасс» состоится торжественная церемония открытия II зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Напомним, на церемонии открытии выступят известные фигуристы - двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко и серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова. Ведущим церемонии будет еще один олимпийский чемпион – Алексей Ягудин.

Прямую трансляцию события можно будет увидеть на телеканале «Кузбасс 1». Партнер трансляции - ««Новая Горная Управляющая Компания - Импульс развития территорий».