Губернатор Кузбасса прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию

Сергей Цивилев отметил, что Владимир Путин ответил на многие вопросы россиян. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал послание президента России Федеральному Собранию. По словам главы региона, обращение президента дало ответы на многие интересующие на всех вопросы.

- Новые решения, озвученные в послании - повышение МРОТ, увеличение налогового вычета на учебу детей, продолжение программы строительства новых школ, повышение качества и доступности медицинской помощи, создание фонда поддержки семей погибших участников и ветеранов СВО - темы, имеющие колоссальное значение для россиян, - подчеркнул Сергей Цивилев.

С особым вниманием губернатор Кузбасса выслушал слова президента страны по вопросам развития Сибири, где большое значение имеет наращивание мощностей Транссиба и БАМа.

- Для Кузбасса это очень важно, так как наша экономика во многом зависит от возможностей вывоза угля в восточном направлении. Мы готовы работать со всеми, чтобы решить задачу по развитию Восточного полигона как можно быстрее. В целом выступление президента дает уверенность в том, что Россия сегодня движется в верном направлении, - добавил глава Кузбасса.