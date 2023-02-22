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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:42

Губернатор Кузбасса прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию

Сергей Цивилев отметил, что президент России в своем обращении ответил на многие вопросы жителей страны
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Сергей Цивилев отметил, что Владимир Путин ответил на многие вопросы россиян.

Сергей Цивилев отметил, что Владимир Путин ответил на многие вопросы россиян.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал послание президента России Федеральному Собранию. По словам главы региона, обращение президента дало ответы на многие интересующие на всех вопросы.

- Новые решения, озвученные в послании - повышение МРОТ, увеличение налогового вычета на учебу детей, продолжение программы строительства новых школ, повышение качества и доступности медицинской помощи, создание фонда поддержки семей погибших участников и ветеранов СВО - темы, имеющие колоссальное значение для россиян, - подчеркнул Сергей Цивилев.

С особым вниманием губернатор Кузбасса выслушал слова президента страны по вопросам развития Сибири, где большое значение имеет наращивание мощностей Транссиба и БАМа.

- Для Кузбасса это очень важно, так как наша экономика во многом зависит от возможностей вывоза угля в восточном направлении. Мы готовы работать со всеми, чтобы решить задачу по развитию Восточного полигона как можно быстрее. В целом выступление президента дает уверенность в том, что Россия сегодня движется в верном направлении, - добавил глава Кузбасса.