В Кузбассе проходят патриотические митинги-концерты в поддержку спецоперации на Украине

В Кузбассе проходят митинги-концерты в поддержку участников СВО Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Сегодня, 22 февраля, в парке бульвара Строителей в Кемерове состоялся концерт «Слава защитникам «Отечества!». Участников поприветствовал губернатор.

А Тисулькой районе Кузбасса в поддержку участников СВО сегодня состоялся марафон «Добрые сердца» и несколько акций. Одна из них «Весточка из ДОМА» объединила все образовательные организации муниципалитета. Участники акции принимали от местных жителей письма-открытки с пожеланиями, стихами, словами поддержки. Скоро письма отправятся на передовую.

- Кроме того для дошкольников Тисульского района организовали акцию «Давайте за руки возьмемся, чтобы МИР сберечь!». Малыши вырезали ладошки из цветного картона, писали на них пожелания или украшали ладошки рисунками. Вместе с собранными вещами «ладошки» будут отправлены участникам СВО. На другой экологической акции «Бумажная перезагрузка» жители округа собирали макулатуру для передачи на переработку. На вырученные деньги также купят вещи и технику для участников спецоперации. Завершился марафон акцией «Вы — ЗА нас! Мы - для Вас!», - рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбаасса.

Также в поддержку участников спецоперации на Украине местная общественность и волонтеры организовали в Тисульском Центре досуга тематические площадки: мастер-классы по пошиву балаклав, вязанию носков, написание писем военнослужащим, пункты сбора вещей. Также прошла встреча с ветеранами боевых действий в Афганистане. На концерте подвели итоги марафона, организован сбор и перечисление средств для помощи военнослужащим. Самые активные участники получили памятные значки.