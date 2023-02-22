В Кузбасс прибыли первые иностранные участники Играх «Дети Азии»

Кузбасс встречает участников Игр "Дети Азии" Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Иностранные команды, прибывающие в Кузбасс, приветствует губернатор региона Сергей Цивилев.

- Мы рады встретить первых зарубежных участников Международных игр «Дети Азии» на гостеприимной кузбасской земле. Сделаем все, чтобы ваше пребывание в нашем регионе стало незабываемым, чтобы вам здесь понравилось и захотелось побывать еще не раз в Кузбассе», - сказал губернатор Сергей Цивилев.

Как пояснили организаторы II Международных зимних игр, всего 22 февраля, в Кемерово прибыли 43 спортсмена, тренера и представителя команд. В Международном аэропорту имени А. Алексея Леонова участников Игр встречают творческие вокальные и фольклорные коллективы Кузбасса из Кемеровского муниципального округа.

Напомним, к приезду участников «Детей Азии» в Кузбассе подготовлено 45 гостиниц. Впервые в истории Игр соревнования проходят на территории четырех муниципалитетов региона: в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе.

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. В соревнованиях по 10 видам спорта примут участие около тысячи юных спортсменов из России и 12 - ти иностранных государств.