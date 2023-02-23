В Кузбассе увеличили количество патрулей на водоемах

Усиление контроля связано с наступающим периодом таяния льда. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

В Кемеровской области стартовал четвертый этап масштабной профилактической акции «Безопасный лед», которая направлена на особый контроль зимних водоемов и, особенно, мест массового выхода людей на лед

С 22 февраля безопасность на водных объектах контролируют уже не 150, а 176 межведомственных патрульных групп. Увеличение групп связано с наступающим весенним периодом таяния льда. В состав патрульных групп входит более 450 специалистов МЧС, полиции, представителей органов муниципальной власти, общественных и волонтерских организаций. Ежедневно группы патрулируют места подледного лова рыбы и участки водоемов, где высок риск провала людей и техники.

- Во время патрулирований с населением проводятся беседы с вручением памяток, устанавливаются предупредительные знаки и информационные стенды. Общаясь с местными рыбаками, особенное внимание уделяем целесообразности нахождения на льду в непогоду и критериям определения прочности льда, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Кроме того, во время акции без внимания не останется подрастающее поколение. Так, в школах Кузбасса сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проведут занятия с отработкой практических навыков по оказанию помощи людям, провалившимся под лед.