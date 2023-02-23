Сергей Цивилев: День защитника Отечества приобретает сегодня особый смысл

Фото: АПК.

Поздравляя жителей региона с Днем защитника Отечества, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поблагодарил всех, кто по зову сердца поддерживает наших бойцов СВО.

Участники специальной военной операции - кадровые военные, мобилизованные, добровольцы - доблестно защищают Россию от нацизма, как когда-то это делали наши деды и прадеды. Каждый из них - настоящий герой. Герой своей семьи, своей малой родины, всей страны. Наши бойцы демонстрируют примеры мужества, взаимовыручки и стойкости, которыми по праву может гордиться Кузбасс, - подчеркнул глава Кемеровской области.

Сергей Цивилев добавил, что поддержка наших военных защищающих сегодня на Украине весь цивилизованный мир, поддержка их родных и близких - важнейшая задача для каждого из нас.

Мы обязательно продолжим обеспечивать надежный тыл для всех бойцов, чтобы они были уверены в том, что их семьи ни в чем не нуждаются. Мы обязательно победим! - подчеркнул Сергей Цивилев.