Жители Кузбасса увидели необычное астрономическое явление

Венеру и Юпитер можно увидеть между Луной после захода Солнца. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

Вчера вечером, 22 февраля, кузбассовцы могли наблюдать необычное астрономическое явление.

В феврале по вечерам над Кузбассом можно наблюдать несколько планет: Венеру, Нептун, Юпитер и Уран. Так, 22 и 23 февраля сразу после захода Солнца можно увидеть невооруженным глазом Венеру и Юпитер: их видно рядом с растущей Луной. В Московском планетарии сообщили, что они постепенно сближаются и 2 марта окажутся совсем близко друг к другу.

Фото: Екатерина ПОЗОЛОТИНА.

Кузбассовцы начали делиться красивыми снимками в соцсетях. Те, кто не успел полюбоваться красивым явлением, могут сделать это сегодня вечером. Однако помехой может стать переменная облачность.

Напомним, что, несмотря на пасмурную погоду, на праздничных выходных в Кузбассе ожидается потепление до +10 градусов.