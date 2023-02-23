В Кузбассе начались II зимние Международные спортивные Игры «Дети Азии»

Фото: АПК.

В Кузбассе 23 февраля начались официальные тренировки II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии». Торжественное открытие соревнований будет 25 февраля. Прямой эфир можно будет посмотреть на телеканале МАТЧ в 16.00.

Сегодня в Новокузнецке уже проводят тренировки хоккеисты команд Кузбасса и Дальневосточного федерального округа. Завтра, 24 февраля, состоится их матч в Ледовом дворце «Кузнецкий лед». Прийти поболеть за участников может любой желающий.

Помимо этого, в регион прилетают сборные Казахстана, Республики Беларусь и Республики Кыргызстан.

Также президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов рассказал о подготовке к соревнованиям.