В Кузбассе начались II зимние Международные спортивные Игры «Дети Азии»

Фото: АПК.
В Кузбассе 23 февраля начались официальные тренировки II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии». Торжественное открытие соревнований будет 25 февраля. Прямой эфир можно будет посмотреть на телеканале МАТЧ в 16.00.
Сегодня в Новокузнецке уже проводят тренировки хоккеисты команд Кузбасса и Дальневосточного федерального округа. Завтра, 24 февраля, состоится их матч в Ледовом дворце «Кузнецкий лед». Прийти поболеть за участников может любой желающий.
Помимо этого, в регион прилетают сборные Казахстана, Республики Беларусь и Республики Кыргызстан.
Также президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов рассказал о подготовке к соревнованиям.