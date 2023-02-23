Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 февраля 2023 8:34

В Кемерове нашли пропавшую 14-летнюю школьницу

Она пропала вчера вечером
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера, 22 февраля, вечером в полицию Кузбасса поступило обращение о пропаже 14-летней девочки.

Родители подростка сообщили о том, что их дочь ушла гулять и не вернулась. После безрезультатных поисков они обратились в полицию. Как оказалось, девочка села не на тот транспорт и уехала не в тот район, где и заблудилась.

Сегодня утром ее нашла местная жительница и позвонила полицейским. Подросток была в пригородном поселке на остановке. Девочка жива, ничего криминального с ней не случилось.