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НовостиОбщество23 февраля 2023 8:52

Кузбасский Дед Мороз пожелал спортсменам «Детей Азии» побед

Он передал привет всем участникам
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В телеграм-канале кемеровской администрации появилось видеообращение Деда Мороза к частникам II зимних Международных Игр «Дети Азии».

Он передал привет прямо из Томской Писаницы вместе с рысью Тихоном, который тоже попал в кадр. Спортсменам Дедушка пожелал удачи, побед во всех соревнованиях, а также здоровья, которое немаловажно и для участия, и для побед.

Напомним, что Международные зимние Игры «Дети Азии» начались сегодня, а торжественное открытие состоится 25 февраля.