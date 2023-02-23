Кузбасский Дед Мороз пожелал спортсменам «Детей Азии» побед

Фото: администрация г. Кемерово.

В телеграм-канале кемеровской администрации появилось видеообращение Деда Мороза к частникам II зимних Международных Игр «Дети Азии».

Он передал привет прямо из Томской Писаницы вместе с рысью Тихоном, который тоже попал в кадр. Спортсменам Дедушка пожелал удачи, побед во всех соревнованиях, а также здоровья, которое немаловажно и для участия, и для побед.

Напомним, что Международные зимние Игры «Дети Азии» начались сегодня, а торжественное открытие состоится 25 февраля.