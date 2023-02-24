Кемеровские врачи спасли от ампутации пациентку с редкой патологией вен

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Хирурги ККБСМП им. М.А. Подгорбунского спасли женщину от ампутации ноги. Пациентка поступила в медучреждение с сильными болями в конечности, которая была уже синюшного цвета. Ей диагностировали синюю флегмазию - редкую патологию вен.

При данном диагнозе тромбы образовываются не только в глубоких венах, но и в поверхностных, что несет риск полной закупорки сосудов, нарушения кровотока в конечности, вследствие чего может развиться гангрена и даже наступить смерть.

Специалисты при помощи консервативной терапии восстановили кровоток и смогли разрушить сформировавшиеся тромбы, а также воспрепятствовать образованию новых.

- Мы не допустили развития гангрены нижней конечности, стабилизировали состояние пациентки и сохранили ей жизнь, — отметил завотделением хирургии Андрей Старцев, сообщила пресс-служба больницы.

К настоящему моменту женщину уже выписали из стационара, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.