В кузбасском городе две женщины обокрали пенсионерку

Фото: архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Юрги обратилась 73-летняя горожанка, которая рассказала, что из ее квартиры двумя женщинами были похищены золотые украшения и деньги. Общая сумма украденного составила 49 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

Выяснилось, что вечером 23 февраля в квартиру пенсионерки пришли две незнакомые ей женщины цыганской народности и попросили воды. Пострадавшая впустила их в дом, а когда они ушли, увидела, что у нее пропали драгоценности и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Правоохранители устанавливают личности злоумышленниц. Известно, что на вид им 25-27 лет, волосы черного цвета, телосложение худощавое.