В Кемерове 25 февраля состоится церемония открытия игр «Дети Азии»

Фото: АПК

Уже завтра, 25 февраля, с 16:00 до 18:00 в ледовом дворце «Кузбасс», расположенном в Кемерове на проспекте Притомский, 12, пройдет торжественная церемония открытия II зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Прямую трансляцию с места событий можно будет посмотреть на ТВ-канале «Кузбасс 1». Партнером трансляции выступит «Новая Горная Управляющая Компания - Импульс развития территорий».

Отметим, что на церемонии открытия выступят российский олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с сыном Александром, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова. Кроме того, ведущим будет Алексей Ягудин - чемпион мира по фигурному катанию.