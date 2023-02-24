За сутки более 180 кузбассовцев заразились коронавирусом

Фото: архив «КП»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшие сутки в Кузбассе выявили 182 случая заболевания коронавирусной инфекции, что следуют из данных опертштаба Минздрава. Отметим, что накануне было выявлено на семь зараженных больше. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 216 509 случаев заражения.
Кроме того, один заболевший не смог справиться с инфекцией, он скончался. Всего в Кузбассе за время распространения коронавируса было зарегистрировано 2 899 летальных исходов.
Также из больниц за сутки выписали 220 кузбассовцев, вылечившихся от COVID-19. Всего же с начала пандемии из медучрежрежний выписали 212 053 пациентов.