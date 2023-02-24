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НовостиОбщество24 февраля 2023 5:25

За сутки более 180 кузбассовцев заразились коронавирусом

Один человек не смог справиться с инфекцией
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кузбассе выявили 182 случая заболевания коронавирусной инфекции, что следуют из данных опертштаба Минздрава. Отметим, что накануне было выявлено на семь зараженных больше. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 216 509 случаев заражения.

Кроме того, один заболевший не смог справиться с инфекцией, он скончался. Всего в Кузбассе за время распространения коронавируса было зарегистрировано 2 899 летальных исходов.

Также из больниц за сутки выписали 220 кузбассовцев, вылечившихся от COVID-19. Всего же с начала пандемии из медучрежрежний выписали 212 053 пациентов.