Пожар произошел в кемеровском многоквартирном доме

Фото: архив «КП» Фото: Виталий ТИМКИВ

Сегодня ночью в Кемерове загорелась квартира в одной из двухэтажек. Спасателям позвонили соседи. Об этом сообщили в МЧС по Кузбассу.

По прибытии первого подразделения огнеборцев на месте наблюдалось плотное задымление. Специалисты сразу же приступили к разведке.

В результате с помощью спецустройств были спасены семь взрослых и один ребенок, еще одного жильца со второго этажа спасли с применением трехколенной лестницы. Два человека эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Помощь врачей никому не понадобилась.

Источник возгорания находился в квартире на первом этаже, в результате обгорели вещи и мебель на площади 12 квадратных метров. Предварительно, пожар вспыхнул из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнем.

К ликвидации воспламенения привлекались 25 человек на шести единицах спецтехники.