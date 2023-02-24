В Кузбассе 25 февраля порывы ветра достигнут 20 м/с

В Кемерове ожидается сильный ветер Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Завтра, 25 февраля, в Кемеровской области ночью температура воздуха будет на отметке - 1...-6 градусов, местами опустится до -11 градусов, днем же поднимется до -3...+2 градусов, однако местами будет до - 8 градусов. Ветер юго-западный с порывами 7-12 м/с, а в некоторых местах даже 15-20 м/с, в горах будет 1-6 м/с.

Что касается погодных явлений, то в субботу будет облачно с прояснениями, в большинстве районов будет небольшой, а местами умеренный мокрый снег. Где-то гололед и поземки, на дорогах гололедица. В целом ожидается похолодание.

В областном центре - в Кемерове - и ночью, и днем температура воздуха будет -4...-6 градусов. Ветер юго-западный с порывами 7-12 м/с, однако местами и до 17 м/с. Так же, как и по области, будет облачно с прояснениями, ночью ожидается мокрый снег, днем осадков не предвидится. На дорогах будет гололедица.