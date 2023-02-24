В Кузбассе началась деловая программа в рамках игр «Дети Азии»

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Сегодня в Кемеровской области в рамках II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» стартовала деловая программа. На площадке КемГУ прошли несколько панельных сессий по укреплению международного спортивного и гуманитарного сотрудничества, развитию зимних и летних видов спорта в азиатском регионе, адаптивной физкультуре и инклюзивному спорту и другим направлениям. В дискуссиях поучаствовали руководители международного комитета, а также известные спортсмены и тренеры.

Вместе с этим в конференц-зале «Кузбасс — Арена» прошла встреча олимпийских чемпионов Давида Мусульбеса и Павла Пинигина с начинающими спортсменами из Кузбасса.

- Мы подготовили для участников насыщенную деловую программу. Тренеры, спортсмены и волонтеры смогут обсудить инновации в разных видах спорта, поделиться опытом. Достижения основаны не только на тренировках, но и на знаниях. Желаю юниорам спортивного Олимпа дальнейших успехов и больших побед, — подчеркнул Сергей Цивилев.

На завтра, 25 февраля, запланированы тренинги-семинары РУСАДА, направленные на антидопинговое образование для тренеров и спортсменов и их современную психологическую подготовку.

Напомним, что завтра в ледовом дворце «Кузбасс» также пройдет официальное открытие II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Начнется мероприятия в 16:00.