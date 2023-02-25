В Кузбассе за сутки коронавирус диагностировали у 172 человек

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за последние сутки выявлено 172 новых случая коронавирусной инфекции – на 10 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

За сутки не зафиксировано летальных исходов. Всего же инфекция унесла жизни 2899 кузбассовцев.

За весь период пандемии COVID-19 был диагностирован у 216 681 человек, из них 212 226 выздоровели (173 пациента были выписаны только за последние сутки), 1556 находятся на лечении.